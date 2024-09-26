Враг атаковал железнодорожную станцию в Сумской области: ранены 3 железнодорожников

Российские войска атаковали дронами железнодорожную станцию в Сумской области. К сожалению, в результате этого ранения получили 3 работников железной дороги.

Об этом сообщили в Укрзализныце. Там рассказали детали ситуации и сообщили о состоянии пострадавших.

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Атака на железнодорожную станцию в Сумской области

Есть нехорошие новости из Сумской области – трое железнодорожников ранены в результате вражеской атаки дронами на железнодорожную станцию,

– говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказали, что ранен один работник вагонного хозяйства, выполнявший свои должностные обязанности, а также работник военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку.

Там добавили, что железнодорожникам, которые пострадали, оказали всю необходимую медицинскую помощь.

"Их жизни сейчас ничего не угрожает", – сообщили в Укрзализныце.



Кроме этого, указывается, что в результате обстрела повреждено здание вокзала. Также выбито 15 стеклопакетов.

К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Также там подчеркнули, что все поезда Укрзализныци в регионе следуют согласно расписанию.