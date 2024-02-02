Враг атаковал дронами, в Кропивницком работала ПВО: хронология 709 дня войны

2 февраля 2024, 06:44
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В Украине продолжаются 709 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг продолжает попытки захватить украинские территории, осуществляет наступление на Востоке и Юге. Украинские защитники дают отпор врагу. В то же время враг продолжает атаковать и тыловые города.

О главных событиях дня по состоянию на 2 февраля, ситуацию на фронте, потери противника и дипломатические победы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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07:49, 02 февраля

07:48, 02 февраля

Враг атаковал дронами Кропивницкий

В результате атаки россиян дронами есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" – в городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители.

По данным Днепропетровской ОГА, в результате ночной атаки обесточены более 40 тысяч жителей города. Без электроснабжения и 2 шахты, рабочие оказались под землей.

06:34, 02 февраля

Выпустит ли Украина 1 миллион дронов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине удастся выпустить 1 миллион дронов. По мнению главы правительства, такое количество летательных аппаратов является реалистичной задачей.

Власть делает ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании. По его словам, "в фокусе – дроны и другие военные инновации".

06:31, 02 февраля

Украина могла сорвать производство самого смертоносного российского беспилотника, - СМИ

В августе 2023 года мощный "хлопок" пришел в российский город Сергиев Посад (Московская область). Там эпично горел оптико-механический завод. Вероятно, совсем не случайно, что впоследствии в России начались проблемы с производством российских "Ланцетов".

В Forbes считают, что удар по "Загорскому оптико-механическому заводу" сорвал производство российских "Ланцетов".

06:13, 02 февраля

Кулеба заверил в поддержке США

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на поддержку Украины.

Автор: Анастасія Лукашевська