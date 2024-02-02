Враг атаковал дронами, в Кропивницком работала ПВО: хронология 709 дня войны

В Украине продолжаются 709 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг продолжает попытки захватить украинские территории, осуществляет наступление на Востоке и Юге. Украинские защитники дают отпор врагу. В то же время враг продолжает атаковать и тыловые города.

О главных событиях дня по состоянию на 2 февраля, ситуацию на фронте, потери противника и дипломатические победы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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