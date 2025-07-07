Враг атакует Киев беспилотниками: обломки БпЛА упали в городе

В Киеве слышны взрывы в ночь на 7 июля. Российские захватчики атакуют столицу БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

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Обстрел Киева 7 июля

В столице Украины объявили воздушную тревогу около 01:38. Ткаченко рассказал об угрозе, отметив, что Киев атакуют беспилотниками. По ним работают силы ПВО. Позже появилась информация о последствиях.

Получаем сообщение о последствиях атаки в Деснянском районе. Предварительно, там упали части сбитого БпЛА, без пожара,

– написал глава Киевской ОГА.

Российскую атаку подтвердили в Воздушных силах ВС Украины, отметив, что вражеские БпЛА приближаются на Киев с севера.

В то же время оккупанты обстреливают Одессу. Для террора украинского города россияне используют ударные беспилотники.

Также под атакой другие области Украины, в частности Черниговщина и Сумщина. В соответствующих регионах объявлена воздушная тревога.

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