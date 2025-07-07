Враг атакует Киев беспилотниками: обломки БпЛА упали в городе
- В Киеве в ночь на 7 июля слышны взрывы из-за атаки российских беспилотников.
- В столице объявили воздушную тревогу, работает ПВО, также сообщено об обстрелах Одессы.
В Киеве слышны взрывы в ночь на 7 июля. Российские захватчики атакуют столицу БпЛА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
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Обстрел Киева 7 июля
В столице Украины объявили воздушную тревогу около 01:38. Ткаченко рассказал об угрозе, отметив, что Киев атакуют беспилотниками. По ним работают силы ПВО. Позже появилась информация о последствиях.
Получаем сообщение о последствиях атаки в Деснянском районе. Предварительно, там упали части сбитого БпЛА, без пожара,
– написал глава Киевской ОГА.
Российскую атаку подтвердили в Воздушных силах ВС Украины, отметив, что вражеские БпЛА приближаются на Киев с севера.
В то же время оккупанты обстреливают Одессу. Для террора украинского города россияне используют ударные беспилотники.
Также под атакой другие области Украины, в частности Черниговщина и Сумщина. В соответствующих регионах объявлена воздушная тревога.
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