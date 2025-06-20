Враг атакует Киевскую область "Шахедами": работает ПВО
- Россияне атакуют Киевскую область беспилотниками, ПВО работает по целям.
- Украинцев призывают соблюдать безопасность и оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
- Воздушная тревога также объявлена в ряде других областей Украины.
Вечером 20 июня россияне атакуют Киевскую область беспилотниками. По целям работают силы ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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Что известно о вражеской атаке на Киевскую область
В областной военной администрации заявили о движении вражеских беспилотников в 22:37. Известно, что по целям работали силы ПВО.
Там призвали украинцев не фотографировать и не снимать работу наших защитников и не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Также по состоянию на 22:52 воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Черкасской и Донецкой областях.
В Воздушных силах сообщили о вражеских беспилотниках в направлении Киева, Полтавы, Харькова и Сум в 23:01. Украинцев призвали находиться в безопасных местах.
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