Враг атакует Киевскую область "Шахедами": работает ПВО

Вечером 20 июня россияне атакуют Киевскую область беспилотниками. По целям работают силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о вражеской атаке на Киевскую область

В областной военной администрации заявили о движении вражеских беспилотников в 22:37. Известно, что по целям работали силы ПВО.

Там призвали украинцев не фотографировать и не снимать работу наших защитников и не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Также по состоянию на 22:52 воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Черкасской и Донецкой областях.

В Воздушных силах сообщили о вражеских беспилотниках в направлении Киева, Полтавы, Харькова и Сум в 23:01. Украинцев призвали находиться в безопасных местах.

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