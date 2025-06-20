Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про ворожу атаку на Київщину

В обласній військовій адміністрації заявили про рух ворожих безпілотників о 22:37. Відомо, що по цілях працювали сили ППО.

Там закликали українців не фотографувати та не знімати роботу наших захисників та не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Також станом на 22:52 повітряна тривога лунає в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Черкаській та Донецькій областях.

У Повітряних силах повідомили про ворожі безпілотники в напрямку Києва, Полтави, Харкова та Сум о 23:01. Українців закликали перебувати в безпечних місцях.

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