Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу: ужасные фото обстрела

24 февраля 2022 , 09:50
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Боевики обстреляли один из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области.

В МВД Украины сообщают, что враг атакует не только подразделения на границе. Под обстрелы попали также объекты в тылу.

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В частности, речь идет об обстреле одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. По предварительной информации, это было сделано с использованием ракетного вооружения.

Также на странице МВД в фейсбуке выложили фотографии с места обстрела:


Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области


Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области


Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области


Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области


Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области

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