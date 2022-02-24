Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу: ужасные фото обстрела

Боевики обстреляли один из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области.

В МВД Украины сообщают, что враг атакует не только подразделения на границе. Под обстрелы попали также объекты в тылу.

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В частности, речь идет об обстреле одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. По предварительной информации, это было сделано с использованием ракетного вооружения.

Также на странице МВД в фейсбуке выложили фотографии с места обстрела:



Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области



Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области