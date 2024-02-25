Враг атакует "Шахедами": в Хмельницкой области слышали взрывы

В ночь на 25 февраля оккупанты атакуют "Шахедами". В Хмельницкой области слышали звуки взрывов.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 4:37. Вскоре в регионе услышали звуки взрывов.

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Взрывы в Хмельницкой области

О взрывах в Хмельницкой области местные жители сообщили в 5:08. Через 15 минут в регионе прогремели повторные взрывы. В третий раз было громко примерно в 5:38. Сейчас официального подтверждения о сбитых вражеских целях или возможных попаданиях от ОВА нет. Сигнал об отбое в Хмельницкой области прозвучал в 5:47.

К слову, из-за угрозы атаки БпЛА первые сирены завыли еще примерно в 21:00 24 февраля. Тревога продолжается всю ночь. Часть областей становится красной, в других взамен раздаются отбои.

Напоминаем, что во время атаки оккупантов важно находиться в укрытиях. Кроме того, не нужно фотографировать или снимать работу ПВО или последствия вражеских обстрелов. Ведь это может сыграть на руку врагу.

Начальник Хмельницкой ОВА Сергея Тюрин впоследствии сообщил, что оккупанты атаковали Хмельницкий район. Он заявил, что сейчас работают все соответствующие службы, все детали в ОВА сообщат позже.

Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают все соответствующие службы. Детали позже,

– сообщил Тюрин.

Предыдущая атака на Хмельницкую область

Последний раз враг атаковал Хмельницкую область во время массированного обстрела 15 февраля. Тогда обстреливали Львов, Днепр, Киевскую, Полтавскую, Запорожье, Николаевскую и Хмельницкую области.

В Хмельницкой области в результате атаки ракетами было повреждение объектов инфраструктуры и жилых объектов. Тогда Силам ПВО удалось уничтожить воздушную вражескую цель. Однако сбивание воздушного объекта привело к возгоранию частного дома. К сожалению, пострадали 3 человека.