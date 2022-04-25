Враг безуспешно попытался совершить наступление в сторону Запорожья и частично блокирует Харьков
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные на 61-й день полномасштабной войны не отказались от своих захватнических целей. Оккупанты совершили неудачное наступление в сторону Запорожья и частично блокируют Харьков.
Россияне продолжают наступление в Восточной операционной зоне
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Цель оккупантов неизменна – разгром группировки Объединенных сил и установление контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержание сухопутного пути с оккупированным Крымом.
Это важно После уничтожения авиаударами: оккупанты захватили сожженное дотла Новотошковское
В Генштабе констатируют отсутствие формирования россиянами наступательных группировок на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Там не произошло существенных изменений в обстановке.
Оккупанты частично блокируют Харьков
В то же время на Слобожанщине, как сообщила пресс-служба Генштаба, идет частичная блокировка Харькова. Оккупанты разрушают инфраструктуру города и позиций ВСУ в Харьковской области. Для этого враг использует авиацию и артиллерию.
В районе Изюма российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулька.
Достойно внимания Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения у Мариуполя
Вооруженные силы России потерпели неудачу на Донецком и Таврическом направлениях. В частности, россияне усилили обстрелы и пытались продвинуться в глубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное. Также враг стремился развить наступление в направлении Запорожья.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не имели успеха и понесли потери.
Россияне проводят перегруппировку войск
По данным Генштаба ВСУ, на Южнобужском направлении российские военные сосредотачивают основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.
К теме Украинские штурмовики точным выстрелом уничтожили очередную российскую БМП: зрелищное видео
Сообщается, что враг производит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.
Вас это может заинтересовать – рашисты боятся "Азов", – жители Мариуполя: смотрите видео