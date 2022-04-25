Враг безуспешно попытался совершить наступление в сторону Запорожья и частично блокирует Харьков

Российские военные на 61-й день полномасштабной войны не отказались от своих захватнических целей. Оккупанты совершили неудачное наступление в сторону Запорожья и частично блокируют Харьков.

Россияне продолжают наступление в Восточной операционной зоне

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Цель оккупантов неизменна – разгром группировки Объединенных сил и установление контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержание сухопутного пути с оккупированным Крымом.

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В Генштабе констатируют отсутствие формирования россиянами наступательных группировок на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Там не произошло существенных изменений в обстановке.

Оккупанты частично блокируют Харьков

В то же время на Слобожанщине, как сообщила пресс-служба Генштаба, идет частичная блокировка Харькова. Оккупанты разрушают инфраструктуру города и позиций ВСУ в Харьковской области. Для этого враг использует авиацию и артиллерию.

В районе Изюма российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулька.

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Вооруженные силы России потерпели неудачу на Донецком и Таврическом направлениях. В частности, россияне усилили обстрелы и пытались продвинуться в глубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное. Также враг стремился развить наступление в направлении Запорожья.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не имели успеха и понесли потери.

Россияне проводят перегруппировку войск

По данным Генштаба ВСУ, на Южнобужском направлении российские военные сосредотачивают основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

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Сообщается, что враг производит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

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