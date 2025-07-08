Враг бил ракетами и полусотней БПЛА: как отработала ПВО

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. В ночь на 8 июля враг применил 58 средств воздушного нападения, большинство целей удалось уничтожить.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских воздушных целей сбила ПВО

В воздушных силах рассказали, что в ночь на 8 июля россияне атаковали 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области. Также враг выпустил по Украине 54 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Откуда осуществлялись пуски:

Курск;

Орел;

Гвардейское.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на севере и юге страны. 26 – сбито огневыми средствами поражения, 8 – локально потеряно/подавлено РЭБ,

– говорится в сообщении.

Как отработала ПВО 8 июля / Инфографика Воздушных сил

Также зафиксировано попадание ударных БпЛА россиян в 5 локациях.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина изготовит сотни тысяч дронов перехватчиков для защиты от российских "Шахедов". Он добавил, что их эффективность уже подтверждена на практике.