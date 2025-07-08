Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих повітряних цілей збила ППО

В повітряних силах розповіли, що в ніч на 8 липня росіяни атакували 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області. Також ворог випустив по Україні 54 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Звідки здійснювалися пуски:

Курськ;

Орел;

Гвардійське.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ,

– йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО 8 липня / Інфографіка Повітряних сил

Також зафіксовано влучання ударних БпЛА росіян у 5 локаціях.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виготовить сотні тисяч дронів перехоплювачів для захисту від російських "Шахедів". Він додав, що їх ефективність уже підтверджена на практиці.