"Это была бы измена": Залужный рассказал, почему не дал взорвать мосты в Киеве в начале вторжения

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный продолжает играть важную роль в противостоянии российскому захватчику. И еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину и попытки окружения Киева Залужный не дал согласия на подрыв мостов в столице.

По данным украинской службы BBC, разговор об этом возник 26 февраля 2022 года. На третий день полномасштабного вторжения России в Украину было уже очевидно, что план россиян "захватить Киев за три дня" провалился.

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Однако оккупанты подошли очень близко к столице. Россияне не смогли высадить десант с военной техникой в Гостомеле, однако:

взяли в оперативное окружение Чернигов,

стремительно продвигались Сумщиной,

с каждым днем могли выйти на левобережные пригороды Киева.

Публично власти призвали украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты, чтобы задержать российскую армию перед рекой Днепр и не допустить врага в правительственный квартал.

Почему Залужный не дал взорвать мосты в Киеве

Тогда один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего председателя СБУ Ивана Баканова и потребовал, чтобы тот приказал своим спецназам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого. Ситуация была сложной. Баканов позвонил главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Он выслушал его и без колебаний ответил:

Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских.

Освобождение Киевщины от врага

В ночь на 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Россия атаковала по разным направлениям. Киев подвергся авиаударам, в Гостомеле россияне из вертолетов обстреливали аэродром ГП "Антонов".

Пригород Киева быстро оказался под оккупацией, однако власти успокаивали, что окружение столицы не произойдет.

23 марта 2022 года украинские войска сдвинули линию фронта к востоку от Киева на 25 – 35 километров, а 29 марта Россия начала отводить войска от украинской столицы.

Ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, что российские оккупационные войска несут безумные потери. Залужный подчеркнул, что это остановило бы любую страну, но в России человеческая жизнь ничего не стоит. Вместо этого украинских людей он называет "феноменом" – на них держится государство.