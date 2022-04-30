Враг для усиления перемещает отдельные подразделения из Белгородской области в Изюм, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине длится 66-й день войны, которую начала Россия. Украинские воины твердо противостоят нашествию российских оккупантов, когда те делают попытки усиливаться.
Последнюю информацию о происходящем на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Враг хочет усилить свои позиции.
Ситуация на Слобожанщине
По данным украинских воинов, одной из самых горячих и серьезных точек наступления остается направление Изюма и окрестностей.
К теме У меня ощущение, что Россия здесь умирает – Арестович о деморализации оккупантов
Имея целью усилить группировку, российские захватчики осуществляют перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Также говорится об общей ситуации на Слобожанщине. Известно, что враг концентрирует основную силу, пытаясь удержать те позиции, которые подло занял. Также у россиян есть задача – поражать огнем позиции подразделений Вооруженных Сил Украины. Именно для этого им нужно усиливаться. Но ВСУ отбивают достойно все атаки.
Кроме того, подразделения российских захватчиков пытались проводить свое подлое наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое. Конечно, никакого успеха в этом они не получили. Чтобы прикрыть своих солдат на Харьковском и Изюмском направлениях враг прилагает усилия, чтобы развернуть силы и средства противовоздушной обороны.
Основное по возведению Генштаба на утро 30 апреля
- Российские оккупанты активно ведут наступление на 3 направлениях на Востоке Украины. В Генштабе говорят, что у них нет успехов. Речь идет о таких направлениях: Лиманский, Северодонецкий, Попаснянский, Кураховский.
- В то же время, есть и такие места, где бои продолжаются с особенно высокой интенсивностью. Наиболее горячо под Изюмом, в Запорожье и Донбассе. В Харьковской области российские оккупанты постоянно ведут обстрелы наших позиций.
- Впрочем, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявляет, что вокруг самого Изюма пока наступление ослабело. Россияне перестали наступать.
Российские оккупанты не жалеют своих солдат: смотрите видео