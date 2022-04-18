Враг должен понимать, что наша армия – это 40 миллионов украинцев, – Садовый

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и нанесли ракетный удар по Львову. Мэр Львова Андрей Садовый предостерег, что Россия может не остановиться и продолжить наступление.

Должны кулаком ударить врага в голову, – Садовый

Львовский мэр на брифинге заявил, что никто в Украине не хотел войны с Россией, сообщает 24 канал. Однако, по словам Садового, россияне хотят уничтожить украинцев и наше государство.

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Поэтому, как сказал мэр Львова, у украинцев есть только один выбор – это бороться и не сдаваться. Садовый заявил, что армия Украины – это не 500 тысяч солдат, а 40 миллионов граждан.

Враг должен понимать, что наша армия – это не 300, 400 или 500 тысяч. Наша армия – это 40 миллионов граждан Украины. И наша армия с каждым днем становится больше, потому что весь свободный мир начинает понимать, что это борьба двух систем – системы тоталитаризма и системы демократии,

– сказал мэр Львова.

Он подчеркнул, что Украина в эти дни защищает поляков, немцев, французов, литовцев. Садовый отметил, что 18 апреля Львов взял удар на себя.

"Мы всех защищаем здесь в Украине. Ведь та попавшая в наши объекты ракета могла лететь в другой город другой страны. Мы взяли весь удар на себя", – заявил львовский городской голова.

Он призвал мировое сообщество остановить врага и выбить его с территории Украины. Иначе Россия пойдет дальше.

Поэтому обращаемся к целому миру – надо понимать, что если мы не остановим врага здесь и не выдавим его из нашей земли, то он намерен идти дальше. Поэтому должны быть как один кулак, и этим кулаком ударить врага в голову, чтобы он забыл об агрессии на следующие годы. Такова наша цель,

– резюмировал Садовый.

Россия ударила по Львову: коротко

Российские военные утром 18 апреля нанесли точные ракетные удары по инфраструктуре Львова.

К сожалению, в результате удара погибли шесть человек . Еще восемь – пострадали.

Среди травмированных – один ребенок. Двое раненых в достаточно тяжелом состоянии.

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