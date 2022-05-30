Враг готовится к наступлению на Слобожанском направлении: изучает пути выдвижения

Вооруженные силы России на 96-й день полномасштабной войны не отказались от своих захватнических целей. Войска агрессора готовятся к наступлению на Слобожанском направлении.

Оккупанты изучают пути выдвижения и поставки вооружения с территории России

В Генштабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 30 мая констатировали, что войска агрессора продолжают подготовку к наступлению на Слобожанском направлении.

Стоит внимания В Черном море находится корабль-носитель "Калибров" с суммарным залпом до 8 ракет, – Минобороны

Сообщается, что для этой цели оккупанты проводят изучение вероятных путей выдвижения и поставки вооружения с территории России.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, и материальных средств с территории Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Генштабе ВСУ, войска агрессора пытаются снизить наступательный потенциал наших войск. Поэтому оккупанты производят огневое поражение позиций Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии.

Важное из сводки Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные продолжили штурм Северодонецка и Тошковки. Также там заявили, что из-за наступления ВСУ на Юге оккупанты со значительными потерями отошли из Николаевки в Херсонской области.

Сообщается, что оккупанты направляют на Змеиный десантный катер "Дюгонь" и "Рапторы". Кроме того, в Черном море находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Войска агрессора наращивают ПВО во временно оккупированном Крыму.

Какая ситуация на Слобожанском направлении

Россияне продолжают наносить ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 25 мая сообщил, что вооруженные силы России оккупировали 95% территории Луганской области.

В настоящее время войска агрессора сосредоточились на захвате Северодонецка, где ведутся активные бои в окрестностях города.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 29 мая информировал, что до сих пор под оккупацией россиян находится более 30% Харьковской области.

В начале мая ВСУ начали контрнаступление на Харьковском направлении и освободили более 20 городов и сел.

29 мая в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне совершают обстрелы, чтобы не допустить дальнейшее продвижение наших подразделений в направлении государственной границы Украины.

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