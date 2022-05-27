Враг хочет сделать двойную обстановку, – в МВД предупредили о новой угрозе

Ситуация в Северодонецке остается очень сложной. Впрочем, украинское командование все видит и все реагирует.

В частности, 26 мая Вооруженные Силы Украины "прервали" попытку оккупанту уничтожить путь в населенный пункт. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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В то же время, со стороны Попасной враг сосредоточил всю свою боеспособную технику. Впрочем, там кафиры терпят значительные потери среди своих "элитных" войск, как сообщил Андрусов.

Что касается потенциального окружения – такая угроза остается, но этого еще не произошло,

– добавил он.

Советник главы МВД Украины подчеркнул, что в Северодонецке ситуация остается контролируемой. Он подтвердил, что враг прорывается внутрь города, но им это не удается.

"Кроме того, есть угроза, что враг попытается параллельно окружить Лисичанск и Северодонецк. В то же время они попытаются прорваться на окружение Краматорска и Славянска, сделать двойное окружение", – отметил Виктор Андрусов.

Он заверил, что, несмотря на то, что ситуация в Северодонецке действительно сложная, Вооруженные Силы Украины ее держат. Наших сил хватает, чтобы дать отпор врагу.

Виктор Андрусов о ситуации на фронте: смотрите видео

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