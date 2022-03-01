Враг хочет запугать и деморализовать нас, этого не будет, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы после очередного обстрела города.

Причиной для обращения стала гибель мирного населения в результате обстрела киевской телебашни. По ней выпустили две ракеты. В результате погибли пять человек. Это мирные жители, которые в это время проходили мимо телебашни по улице Киева.

Стоит отметить, что киевская телебашня находится рядом с мемориальным комплексом "Бабий Яр". Именно здесь во время второй мировой войны нацистские захватчики расстреливали еврейское население Киева.

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Следовательно, Виталий Кличко призвал жителей Киева без лишней необходимости не выходить на улицы, переждав в укрытиях.

"Объединимся, чтобы защищать наш город. Вооруженные Силы Украины, полиция и другие правоохранители структуры и бойцы теробороны защищают Киев. Сохраняем выдержку, потому что враг хочет запугать и деморализовать нас. Этого не будет. Вместе выстоим. Киев – это сердце Украины. И мы это понимаем. Будем драться. И мы победим. Слава Украине", – заявил Виталий Кличко.

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