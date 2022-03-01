Причиною для звернення стала загибель мирного населення внаслідок обстрілу київської телевежі По ній випустили дві ракети. Внаслідок цього загинуло п'ятеро осіб. Це мирні мешканці, які в цей час проходили повз телевежу вулицею Києва.

Варто відзначити, що київська телевежа розміщена поруч з меморіальним комплексом "Бабин Яр". Саме тут під час Другої світової війни нацистські загарбники розстрілювали єврейське населення Києва.

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Відтак Віталій Кличко закликав мешканців Києва без зайвої потреби не виходити на вулиці, перечекавши в укриттях.

"Згуртуємося, щоб обороняти наше місто. Збройні Сили України, поліція та інші правоохоронці структури та бійці тероборони захищають Київ. Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати та деморалізувати нас. Цього не буде. Разом вистоїмо. Київ – це серце України. І ми це розуміємо. Будемо битися. І ми переможемо. Слава Україні", – заявив Віталій Кличко.

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