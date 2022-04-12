Враг концентрирует большие силы, чтобы захватить Юг, – Маляр

В Минобороны заявили, что Россия поставила себе промежуточные цели – захватить Юг и Восток Украины. Для этого российские захватчики концентрируют большие силы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона прокомментировала планы россиян захватить южные и восточные области Украины, пишет 24 канал.

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Россия стремится захватить Юг Украины

Маляр не отрицала, что государство-агрессор снова будет пытаться захватить всю Украину.

Юг также сегодня, как и Восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию,

– подчеркнула заместитель министра.

Она добавила, что это те цели промежуточные, которые ставит перед собой противник перед тем, как попасть на всю Украину во второй раз. Потому что впервые они это делали в 2014 году. Поэтому Юг Украины для врага, как и Восток, стратегически важен. Маляр подытожила, что пока там действительно сложная ситуация.

Напомним, замминистра также отметила, что на Востоке сейчас высока интенсивность боев, там нет затишья.

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