Враг массированно атакует Украину: взрывы прогремели и в Кривом Роге
Утром 8 января Россия массированно атаковала Украину ракетами разных типов. Взрывы раздались и в Кривом Роге.
Воздушные силы предупреждали о пусках ракет разных типов. В частности, в Кривой Рог враг направил баллистические ракеты, которые запустил из временно оккупированного Крыма, передает 24 Канал.
Воздушная тревога по всей Украине: враг запускает ракеты из авиации
Что известно о взрывах в Кривом Роге
В Воздушных силах предупредили, что оккупанты запустили ракеты баллистического типа в направлении Кривого Рога. Уже через несколько минут в городе прогремели мощные взрывы.
Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул призвал горожан быть в укрытиях, пока не прозвучит отбой воздушной тревоги.
Массированная ракетная атака в Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену,
– призвал Вилкул.
Воздушные силы также сообщили, что в направлении Днепра россияне запустили аэробаллистическую ракету типа "Кинжал". Впоследствии в ВСУ уточнили, что ракета курсирует на Кривой Рог.
Россия массированно атакует Украину
- Враг утром 8 января нанес массированный удар по территории Украины. Оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС, МиГ-31К совершил пуски нескольких "Кинжалов", а также россияне параллельно атакуют баллистикой.
- На рассвете взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком. Людей по всей Украине призывали находиться в укрытиях.
- В Воздушных силах добавили, что большинство крылатых ракет – в воздушном пространстве Хмельнитчины. 24 Канал тщательно следит за ситуацией и сообщит новые детали сразу.
- В Харькове оккупанты атаковали промышленные объекты. На месте атаки возник пожар, также известно о пострадавшей 53-летней женщине. Она получила легкие ранения и была госпитализирована. Также в результате утренней атаки пострадало учебное заведение.
- Одна из российских ракет попала в частный дом в городе Змиев Харьковской области. Там под завалами оказались люди. Спасатели уже достали из-под завала 90-летнего и 60-летнего мужчин, однако поиск одной женщины еще продолжается.