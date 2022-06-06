Враг мощный, ситуация опасна, - Данилов о том, что сейчас происходит в Луганской области
Луганщина – самая горячая точка фронта в Украине. Сейчас ведутся бои за Северодонецк, однако ВСУ зачистили половину города от оккупантов.
О том, что сейчас происходит в Луганской области 24 канала, эксклюзивно сказал секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов.
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По его словам, на территории Луганской области сегодня действительно проходят ожесточенные бои в районе Северодонецка и Лисичанска.
Враг мощный, у него огромное количество артиллерии, авиации и мощный боевой арсенал. И все это постоянно используются по нашим позициям.
Я неоднократно говорил, что те люди, которые "упрощают" врага и говорят, что он слаб и непутев – это идет не на пользу нам. Ситуация в целом очень опасна,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Раненых много, среди них есть и друг Данилова
Данилов также отметил, что в этом направлении каждый день, к сожалению, Украина терпит потери. Многие бойцы ранены. Он также признался, что его товарищ тоже находится в сложном состоянии с ранениями.
"Главное не потерять страну"
Ранее в одном из интервью Данилов отмечал, что "временно потерять территории – не трагедия, трагедия – потерять всю страну".
"Еще раз подчеркну, что сейчас главное не потерять страну. Если мы потеряем часть той или иной территории, мы ее обязательно вернем. Об этом говорит наш президент и наши военные. Главное не проиграть стратегически", – добавил он.
Смотрите полностью интервью с Даниловым: видео
Коротко о ситуации в Северодонецке
- Россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ вытеснили российских кафиров, поэтому Северодонецк буквально разделен пополам.
- Тем временем враг потерял огромное количество личного состава, в плену 8 россиян. Однако российская армия и дальше направляет все резервы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что Запорожское и Северодонецкое направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте. Несмотря на то, что кафиры преобладают по количеству, наши бойцы достойно держат оборону. Поэтому у нас есть шанс сдержать наступление , считает глава государства.
- Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк отметил, что ситуация меняется буквально каждый час. Уличные бои очень активны. Также идет артиллерийская дуэль. Однако там находится достаточно сил и средств для того, чтобы отбивать город от захватчиков.