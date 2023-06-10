Бросили на произвол судьбы: оккупанты на Херсонщине эвакуируют людей только с российскими паспортами

Российские захватчики продолжают терроризировать население Украины на оккупированных территориях. Так, после подрыва Каховской ГЭС оккупанты решили, что вывозить из опасных зон будут только тех, у кого есть российский паспорт.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Добавим, что на левобережье ситуация намного хуже, так как она расположена ниже, поэтому затопления больше.

Смотрите также Причастна диверсионная группа оккупантов, упал ли уровень воды: главное о подрыве Каховской ГЭС

Враг занимает уцелевшие гражданские дома

Украинские военные подчеркивают, что в населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.

Российские террористы насильно выгоняют из собственных уцелевших жилищ гражданских людей, чтобы разместить в них военнослужащих российских оккупационных войск.

В то же время в Генштабе добавляют, что на Херсонском направлении противник обороняется.

Оккупанты "получают на орехи" от ВСУ

Только за минувшие сутки наша авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: