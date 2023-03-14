Враг накопил в Черном море 17 кораблей, возможна новая массированная атака, – Гуменюк

В Черном море продолжают дежурить российские корабли. К вечеру 14 марта оккупанты вывели 17 военных судов, среди которых есть 4 ракетоносителя.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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В Черном море – 17 российских кораблей

Гуменюк отметила, что к вечеру 14 марта Россия вывела в Черное море 17 военных кораблей.

Враг к вечеру уже накопил 17 кораблей в Черном море, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный. Это говорит о том, что к пуску готовы 28 "Калибров",

– отметила руководитель пресс-центра.

По ее словам, тактика оккупантов, когда сначала работает авиация, а затем присоединяются носители ракет в Черном море, может свидетельствовать о подготовке к ракетному удару. Однако не исключена и "игра мышцами".

Гуменюк подытожила, что сейчас в море – мощный шторм. Вывод вражеских ракетоносителей из пунктов базирования может быть предвестником массированной атаки.

Об опасности также предупредили одесситов. Горожан призывали быть осторожными и внимательными.

"Враг продолжает выискивать новую тактику действий, играть мышцами и испытывать нашу нервную систему. Не поддавайтесь панике, при сигналах воздушной тревоги действуйте оперативно и собранно, не игнорируйте меры и ограничения режима военного положения", – говорится в сообщении.

Также жителей Одессы предупредили, что штормовая погода в море повышает минную угрозу на побережье и в прибрежных водах.

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Кратко о последних атаках врага