Враг накопил в Черном море 17 кораблей, возможна новая массированная атака, – Гуменюк
В Черном море продолжают дежурить российские корабли. К вечеру 14 марта оккупанты вывели 17 военных судов, среди которых есть 4 ракетоносителя.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.
Интересно Сбитие американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности России
В Черном море – 17 российских кораблей
Гуменюк отметила, что к вечеру 14 марта Россия вывела в Черное море 17 военных кораблей.
Враг к вечеру уже накопил 17 кораблей в Черном море, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный. Это говорит о том, что к пуску готовы 28 "Калибров",
– отметила руководитель пресс-центра.
По ее словам, тактика оккупантов, когда сначала работает авиация, а затем присоединяются носители ракет в Черном море, может свидетельствовать о подготовке к ракетному удару. Однако не исключена и "игра мышцами".
Гуменюк подытожила, что сейчас в море – мощный шторм. Вывод вражеских ракетоносителей из пунктов базирования может быть предвестником массированной атаки.
Об опасности также предупредили одесситов. Горожан призывали быть осторожными и внимательными.
"Враг продолжает выискивать новую тактику действий, играть мышцами и испытывать нашу нервную систему. Не поддавайтесь панике, при сигналах воздушной тревоги действуйте оперативно и собранно, не игнорируйте меры и ограничения режима военного положения", – говорится в сообщении.
Также жителей Одессы предупредили, что штормовая погода в море повышает минную угрозу на побережье и в прибрежных водах.
Стоит прочитать НАТО держит сразу три разведчика над Черным морем для контроля активности флота России
Кратко о последних атаках врага
- В понедельник, 13 марта, россияне ударили по населенному пункту Зноб-Новгородское в Сумской области. В результате погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.
- В тот же день оккупанты ударили по Николаевщине, а именно по Куцурубской общине. В результате атаки были пострадавшие и даже один погибший.
- Следует заметить, что в ОК "Юг" утром 13 марта также предупреждали о чрезвычайно высокой угрозе применения врагом ракет типа "Калибр". Хотя пусков этих типов ракет так и не произошло, игнорировать такие сообщения не стоит.