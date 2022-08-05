Враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе Николаевки в Одесской области

Россия не прекращает обстрелы украинских мирных городов и сел. Очередной удар был в Одесской области.

Об этом сообщили в сводке Генштаба на утро 5 августа. В целом враг атаковал ракетами города на юге.

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Удар по Николаевке

Наши военные сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на том, чтобы не допустить продвижения наших войск. Также россияне ведут разведку БпЛА с высокой интенсивностью.

Были вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща.

Юг был под огнем ночью

российские войска в ночь на 5 августа обстреляли Запорожскую область. Всего по региону выпустили сразу несколько ракет. Несколько ракет прилетело возле областного центра. По предварительной информации, жертв нет.

Также оккупанты ударили по Николаеву, Никополю и Харьковщине. Масштабная воздушная тревога началась в Украине около 01:45 в ночь на 5 августа. Опасность была для всей Украины.

И наши ВСУ не дают оккупантам спокойно жить на Юге и уничтожают врага как только могут. Правда, наши воины бьют по военным целям, а не по гражданским, как россияне. Так, ВСУ на Юге за сутки уничтожили 4 зенитно-ракетные системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.

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