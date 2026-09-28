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24 Канал Новости Украины Враг нанес удар по центру Днепра: есть пострадавшие
28 сентября, 11:28
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Обновлено - 12:02, 28 сентября

Враг нанес удар по центру Днепра: есть пострадавшие

Даниил Жоров

Росия в понедельник, 28 сентября, запустила беспилотники по украинским города. Страна-агресор атаковала Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. 

Что известно о последствиях атаки? 

Россия нанесла удар по центру Днепра. В городе загорелся пожар. 

К сожалению, известно о пострадавших.

Россияне ударили по офису в Днепре: смотрите видео

 

 

Также в понедельник, 28 сентября, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Житомирской области. В результате обстрела пострадало предприятие пищевой промышленности. 

Той же ночью военные страны-агрессорки нанесли удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова. В городе известно о раненых, среди них – 8 детей.

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