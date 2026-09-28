Враг нанес удар по центру Днепра: есть пострадавшие

Росия в понедельник, 28 сентября, запустила беспилотники по украинским города. Страна-агресор атаковала Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о последствиях атаки?

Россия нанесла удар по центру Днепра. В городе загорелся пожар.

К сожалению, известно о пострадавших.

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Также в понедельник, 28 сентября, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Житомирской области. В результате обстрела пострадало предприятие пищевой промышленности.

Той же ночью военные страны-агрессорки нанесли удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова. В городе известно о раненых, среди них – 8 детей.