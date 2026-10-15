Враг нанес удар по логистической компании в Днепре

Российские войска продолжают терроризировать города Украины. 15 октября под ударом оказался Днепр. Там враг поразил склады логистической компании.

Об этом сообщили в ОГА.

Что известно об ударе по логистической компании в Днепре?

Руководитель ОВА Александр Ганжа отметил, что повреждения получил объект в Днепровском районе. Предварительно произошло попадание по составам логистической компании.

На месте вспыхнул пожар. "Информацию о пострадавших уточняем", – добавил Ганжа.

Следует уточнить, что около 13.30 для Днепровского района объявили ракетную угрозу. Взрыв в городе раздался в 13:41.

Какие еще города находились под прицелом россиян?

С вечера 14 октября вражеские войска начали атаку на Кировоградщину. Взрывы гремели и ночью. Россияне ударили, в частности, по транспортным промышленным предприятиям. К утру стало известно и о повреждениях жилых домов, автомобилей. Всего на территории области зафиксировано попадания на 26 локациях.

К сожалению, три человека погибли, есть и ранены. В Полтавской области зафиксировано повреждение газодобывающей инфраструктуры "Нафтогаза". Там вспыхнул пожар. А в Каменец-Подольском районе в Хмельницкой области загорелось предприятие.