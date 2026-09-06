Враг нанес удар по складам логистической компании в Днепре: есть пострадавшие

Российский террор в украинских городах продолжается. 6 сентября под ударом оккупантов оказался Днепр. Там вспыхнул пожар на складах логистической компании.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Днепр?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе реактивных дронов и баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" в регионе.

В 16.01 появилось сообщение об ударе по складам логистической компании. По словам Ганжи, два человека получили ранения из-за атаки на Днепр. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Где еще в последнее время фиксировались последствия российских атак?

5 сентября в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов. Впоследствии глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки были повреждены объекты на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе. На место оперативно прибыли соответствующие службы. Также из-за атаки пострадал трехэтажный жилой дом. Сначала сообщалось о четырех раненых, один из которых госпитализирован. Около 18:00 стало известно о семи пострадавших, среди них была несовершеннолетняя.

В ночь на 6 сентября российские войска также атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Из-за последствий удара автомобильный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. Впрочем, позже его работу удалось возобновить. Напомним, днем ​​5 сентября во время воздушной тревоги взрывы также прогремели в Киеве.