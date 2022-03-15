Враг наносит ракетно-бомбовые удары по мирным и занимается мародерством, – Генштаб.

15 марта 2022 , 19:47
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты игнорируют нормы Международного гуманитарного права. Враг обстреливает мирное население Украины и занимается мародерством.

В Генштабе ВСУ заявили, что кафиры наносят ракетно-бомбовые удары. На своем пути враг уничтожает все.

Кстати Наступательная операция против Украины продолжается: противника остановили, у него есть потери

Оккупанты бьют по:

  • объектах критической инфраструктуры Украины;
  • мирному населению;
  • жилых кварталах;
  • школах;
  • детских садах.

Кроме того, в Генштабе фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках. Российские военные занимаются грабежем местного населения и мародерством.

Это важно – Оккупанты выпустили уже по меньшей мере 900 ракет по Украине: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема