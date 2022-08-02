Враг наращивает силы на Криворожском направлении и проводит разведку боем: сведение ОК "Юг"

российские оккупанты наращивают силы на Криворожском направлении. На юге ситуация сложная и напряженная.

Командование "Юга" сообщило, что ее тщательно отслеживают силы обороны. Ранее ОК "Юг" сообщило, что не исключено, что россия создаст ударные группы на Криворожском направлении.

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ОК "Юг" предупредило о ситуации на Криворожском направлении

Враг держит рубежи обороны, действует по тактике контрбатарейной борьбы, продолжает наращивать группировку на криворожском направлении,

– сообщили в ОК "Юг".

Также там добавили что:

2 августа наши подразделения пресекли 3 попытки врага провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки;

противник успеха не имел;

враги потеряли более 10 единиц личного состава и 4 единицы бронированной техники;

наконец, враг ретировался.

Кратко о ситуации на Криворожском направлении

Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты на правом берегу Днепра в Херсонской области накопили силы и средства примерно трех армий – где-то 30 батальонных тактических групп.

По данным Арестовича, 22 – 25 на правом берегу. Для увеличения этой группировки россиянам пришлось перебросить все силы ВДВ и еще несколько войск.

Советник Андрея Ермака заверил, что враг хочет пойти на Кривой Рог и Николаев, однако у него нет штата, нехватка людей, морально-психологическое состояние солдат тоже низкое, проблемы с морально-техническим обеспечением.

Накануне 1 августа оперативное командование "Юг" сообщило: не исключено, что россия создаст ударные группы на Криворожском направлении. Там враг наращивает силу.

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