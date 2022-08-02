Враг наращивает силы на Криворожском направлении и проводит разведку боем: сведение ОК "Юг"
2 августа 2022 , 02:10Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
российские оккупанты наращивают силы на Криворожском направлении. На юге ситуация сложная и напряженная.
Командование "Юга" сообщило, что ее тщательно отслеживают силы обороны. Ранее ОК "Юг" сообщило, что не исключено, что россия создаст ударные группы на Криворожском направлении.
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ОК "Юг" предупредило о ситуации на Криворожском направлении
Враг держит рубежи обороны, действует по тактике контрбатарейной борьбы, продолжает наращивать группировку на криворожском направлении,
– сообщили в ОК "Юг".
Также там добавили что:
- 2 августа наши подразделения пресекли 3 попытки врага провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки;
- противник успеха не имел;
- враги потеряли более 10 единиц личного состава и 4 единицы бронированной техники;
- наконец, враг ретировался.
Кратко о ситуации на Криворожском направлении
- Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты на правом берегу Днепра в Херсонской области накопили силы и средства примерно трех армий – где-то 30 батальонных тактических групп.
- По данным Арестовича, 22 – 25 на правом берегу. Для увеличения этой группировки россиянам пришлось перебросить все силы ВДВ и еще несколько войск.
- Советник Андрея Ермака заверил, что враг хочет пойти на Кривой Рог и Николаев, однако у него нет штата, нехватка людей, морально-психологическое состояние солдат тоже низкое, проблемы с морально-техническим обеспечением.
- Накануне 1 августа оперативное командование "Юг" сообщило: не исключено, что россия создаст ударные группы на Криворожском направлении. Там враг наращивает силу.
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