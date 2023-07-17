Россия наступает на Купянском направлении: враг сосредоточил там более 100 тысяч оккупантов

Ситуация на Востоке остается сложной. Враг подтягивает подкрепление и идет в наступление на Купянском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своде заявил, что россияне пытаются остановить наступательные действия возле Бахмута. Для этого они опрокидывают подразделения и уходят в наступление на других участках фронта.

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Враг хочет разгромить ВСУ возле Купянска

Сырский заявил, что россияне активно опрокидывают в район Бахмута дополнительные силы и средства, чтобы остановить наступление ВСУ. Основная часть подкрепления – воздушно-десантные войска.

Кроме того, враг перешел в наступление на Купянском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что на этом направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы нескольких населенных пунктов Харьковской области.

В то же время враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

– сообщил Сырский.

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Однако украинские защитники мужественно отражают атаки врага. Сырский показал видео реального боя, происходящие вблизи Кременной. Кадры сняты на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100 ОБр ТрО.

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Россия сосредоточила на Востоке более 100 тысяч личного состава

Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый в эфире национального телемарафона заявил, что враг сосредоточил на Лиманско-Купянском направлении очень мощную группировку. По его словам, на этом участке фронта Россия собрала более 100 тысяч личного состава.

На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку – более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО. Для понимания – на пике численности советских войск в Афганистане было 120 тысяч. Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения, как резерв территориальные войска.

– заявил Череватый.

Он объяснил, что противник сосредотачивает такие силы для того, чтобы прорвать оборону ВСУ. Однако наши защитники стойко удерживают оборону и не дают врагу окончательно перехватить инициативу. На этом направлении Силы обороны постоянно наносят урон врагу как среди техники, так и живой силы. Чтобы и дальше уничтожать врага, по словам Череватого, ВСУ нужно обновлять и ротировать свой личный состав.

"Плюс на фоне того, что они анонсировали еще в начале весны большое стратегическое наступление, им больше всего хочется показать хоть какой-то успех. Поэтому они именно на том направлении сконцентрировали максимум своих усилий, чтобы показать, что они знатны на наступательные действия после провала Бахмутской операции", – объяснил Череватый.