Враг наступает на Востоке, но во многих направлениях терпит потери и отступает, – Генштаб

Россияне до сих пор надеются, что их подлое наступление на Востоке будет иметь успех. Но Вооруженные Силы Украины успешно разбивают эти намерения.

Украинские военные наносят российским оккупантам отступающие потери. Об очередных безуспешных попытках наступления врага рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Направления неудачного наступления россиян

На нескольких участках Восточного фронта русские кафиры пытались наступать. Им этого не удалось благодаря сноровке наших военных.

В Генштабе назвали эти направления. В частности, штурмовые действия россияне проводили на Северодонецком направлении в районе населенного пункта Нижнее. Удачи у них не было.

На Бахмутском направлении ситуация похожа. Там русские войска ведут наступательные действия. Таким образом они преследуют цель улучшить свое тактическое положение. Также вели штурм в районе населённого пункта Катериновка, но неудачно.

Также Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении россияне также производили наступательные действия возле населенного пункта Новоселовка. Там они понесли потери и отступили. Но это не последнее место, где была неудача для захватчиков в этом направлении. Ведь штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое тоже не имели успеха.

На Кураховском направлении русские захватчики вели наступление в районе населённого пункта Победа. Удачи у них там тоже нет.

Последние новости с фронта

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия в Харьковской области. Генштаб сообщил, что 18 мая удалось уволить еще один населенный пункт региона. Наши Вооруженные Силы теперь контролируют село Дементиевка Дергачевского района. Но в районе села Терновая враг пытается наступать, продолжаются бои.

Российские кафиры уже пугаются даже сообщений о контрнаступлении наших войск. Потому укрепляют свои границы и усиливают подразделения. Так они надеются спастись в случае наступления наших ВСУ на Россию, которое сами себе пока придумали.

Есть опасность и из региона Черного моря. В северо-западной части Черного моря находятся две корабельные десантные группы врагов. Речь идет о 7 больших десантных кораблях русской армии. Также наготове к нанесению ракетных ударов там находится 4 ракетных корабля с более чем 30 крылатыми ракетами.

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