Враг не оставляет планов относительно окружения Запорожья

Российские оккупанты продолжают попытки окружить города в Запорожской области. Благодаря Вооруженным силам Украины, такие попытки врага остаются бесполезными.

Об этом в своем телеграме сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОГА. Он заявил, что попытки захватчика окружить Запорожье продолжались в течение 4 марта.

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"Враг продолжает наращивать усилия с целью нанести удар по флангам наших обороняющихся подразделений, разгромить их и продолжить наступление на Запорожье", – написал он.

Отметим, что почти всю ночь на 4 марта враги обстреливали Запорожскую АЭС. К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар примерно в 6:30 утра.

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