Про це у своєму телеграмі повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОДА. Він заявив, що спроби загарбника оточити Запоріжжя тривали протягом 4 березня.

Важливо У Запоріжжі місцеве населення покаже окупантам, що не чекають їх

"Ворог продовжує нарощувати зусилля з метою завдати удару по флангах наших підрозділів, що обороняються, розгромити їх та продовжити наступ на Запоріжжя", – написав він.

Зауважимо, що майже всю ніч на 4 березня вороги обстрілювали Запорізьку АЕС. На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно о 6:30 ранку.

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