Враг не соблюдает никаких правил чести – чувствовать себя в безопасности не может никто, – Зеленская

Во время российской агрессии никто в Украине не может чувствовать себя в безопасности, ведь оккупанты не соблюдают никаких правил чести. Жертвами россиян становятся дети, женщины и пожилые люди.

Я хочу распространять правду о том, что происходит в Украине, – Зеленская

Соответствующее заявление сделала первая леди Елена Зеленская. Жена президента Украины подчеркнула, что пытается вести борьбу на информационном фронте и доносить правду о войне.

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Зеленская заявила, что хочет распространять правду о кровавой и жестокой войне, которую развязала Россия. Первая леди подчеркнула, что из-за войны войны страдают мирные люди и никто не может чувствовать себя в безопасности.

Она отметила, что российские военные не соблюдают никаких правил чести.

Я хочу распространять правду о том, что происходит в Украине, где идет развязанная Россией агрессивная и преступная война, которая не жалеет мирных людей. Ведь во время этой войны никто не может чувствовать себя в безопасности: ни женщины, ни дети, ни пожилые люди. Потому что враг не соблюдает никаких правил чести,

– отметила Зеленская.

Россия ведет циничную войну против Украины

Политическое и военное руководство России нарушает все возможные международные нормы, развязав войну на Украине. Вооруженные силы России сознательно производят обстрел гражданского населения.

Также кафиры похищают людей, которых убивают, насилуют, отправляют на фронт или депортируют. За три месяца войны в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек . Еще более 1200 человек погибли в Киевской области, часть которой почти месяц была под оккупацией.

Там россияне совершали страшные зверства: связывали людям руки и расстреливали, насиловали детей и женщин, избивали мужчин, ели собак и кошек. После деоккупации тела людей были разбросаны посреди улиц. Некоторые зарыты в братских могилах.

Омбудсменко Людмила Денисова информировала, что по состоянию на 9 мая российские войска депортировали почти 1,2 миллиона украинцев на территорию России. Из них 200 тысяч – это дети.

По данным Донецкой ОВА, от рук агрессора в Донецкой области, если не учитывать Мариуполь и Волноваху, погибли 427 человек и еще 1156 получили ранения.

Хуже всего, что жертвами российской агрессии уже стали 238 детей . Еще 433 маленьких украинца получили ранения.

Из-за российской агрессии значительная часть украинцев была вынуждена покинуть родительский дом. По данным ООН, количество беженцев из Украины достигло 5,6 миллионов.

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