Враг ночью атаковал 2 "Искандерами" и почти 150 дронами: сколько удалось сбить
- Российская армия запустила по Украине ракеты и беспилотники, из которых около 80 были "Шахеды".
- Противовоздушной обороной сбито 116 вражеских дронов, но на 17 локациях зафиксировано попадание.
Вражеские войска в ночь на 21 апреля ударили по Украине двумя ракетами. Запускал противник и дроны с разных направлений.
Детали о вражеской атаке рассказали в Воздушных силах.
Что запускали россияне в Украину и как отработала ПВО?
Противник ударил 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области страны-агрессорки. Летели на Украину еще 143 дрона по следующим направлениям:
- Курск;
- Брянск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское;
- Донецк.
В воздушных силах отметили, что около 80 из запущенных беспилотников составляли "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в официальном своде ПС.
Несмотря на эффективную работу по отражению воздушной атаки, на 17 локациях зафиксировано попадание 22 ударных дронов.
Военные добавили, что в небе над Украиной до сих пор находятся враждебные БПЛА, и призывали соблюдать правила безопасности.
Может ли Украина самостоятельно справляться с отражением вражеских атак?
Следует отметить, что Владимир Зеленский на днях сообщил о намерениях Украины развивать собственное производство систем ПВО, чтобы усилить защиту на фоне возможных рисков поставок вооружения от партнеров.
В то же время, Россия не только продолжает масштабные воздушные атаки, но и рассматривает возможность их дальнейшего наращивания. Несмотря на интенсивную работу украинского ПВО, полностью избежать попаданий в таких условиях невозможно.
Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский подчеркнул, что ключевым фактором является большое количество средств поражения, которые одновременно применяет Россия, что существенно усложняет эффективный перехват всех целей.
Где фиксировались последствия обстрела?
Суммы подверглись массированной атаке российских беспилотников – в городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары. Дроны попали, в частности, в жилые кварталы и больницу. В результате обстрела пострадали 15 человек, в том числе дети.
В то же утро под обстрел попал и Харьков. Российские войска атаковали центральную часть города ударным дроном, в результате чего было зафиксировано попадание в административное здание.