Враг ночью атаковал 2 "Искандерами" и почти 150 дронами: сколько удалось сбить

Вражеские войска в ночь на 21 апреля ударили по Украине двумя ракетами. Запускал противник и дроны с разных направлений.

Детали о вражеской атаке рассказали в Воздушных силах.

Что запускали россияне в Украину и как отработала ПВО?

Противник ударил 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области страны-агрессорки. Летели на Украину еще 143 дрона по следующим направлениям:

Курск;

Брянск;

Орел;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское;

Донецк.

В воздушных силах отметили, что около 80 из запущенных беспилотников составляли "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в официальном своде ПС.



Сбитые цели / Инфографика ВС

Несмотря на эффективную работу по отражению воздушной атаки, на 17 локациях зафиксировано попадание 22 ударных дронов.

Военные добавили, что в небе над Украиной до сих пор находятся враждебные БПЛА, и призывали соблюдать правила безопасности.

Может ли Украина самостоятельно справляться с отражением вражеских атак?

Следует отметить, что Владимир Зеленский на днях сообщил о намерениях Украины развивать собственное производство систем ПВО, чтобы усилить защиту на фоне возможных рисков поставок вооружения от партнеров.

В то же время, Россия не только продолжает масштабные воздушные атаки, но и рассматривает возможность их дальнейшего наращивания. Несмотря на интенсивную работу украинского ПВО, полностью избежать попаданий в таких условиях невозможно.

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский подчеркнул, что ключевым фактором является большое количество средств поражения, которые одновременно применяет Россия, что существенно усложняет эффективный перехват всех целей.

Где фиксировались последствия обстрела?