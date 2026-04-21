24 Канал
21 апреля, 08:56
Обновлено - 09:25, 21 апреля

Враг ночью атаковал 2 "Искандерами" и почти 150 дронами: сколько удалось сбить

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Российская армия запустила по Украине ракеты и беспилотники, из которых около 80 были "Шахеды".
  • Противовоздушной обороной сбито 116 вражеских дронов, но на 17 локациях зафиксировано попадание.

Вражеские войска в ночь на 21 апреля ударили по Украине двумя ракетами. Запускал противник и дроны с разных направлений.

Детали о вражеской атаке рассказали в Воздушных силах.

Что запускали россияне в Украину и как отработала ПВО? 

Противник ударил 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области страны-агрессорки. Летели на Украину еще 143 дрона по следующим направлениям: 

  • Курск;
  • Брянск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское;
  • Донецк. 

В воздушных силах отметили, что около 80 из запущенных беспилотников составляли "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны, 
– говорится в официальном своде ПС.


Сбитые цели / Инфографика ВС

Несмотря на эффективную работу по отражению воздушной атаки, на 17 локациях зафиксировано попадание 22 ударных дронов. 

Военные добавили, что в небе над Украиной до сих пор находятся враждебные БПЛА, и призывали соблюдать правила безопасности. 

Может ли Украина самостоятельно справляться с отражением вражеских атак? 

Следует отметить, что Владимир Зеленский на днях сообщил о намерениях Украины развивать собственное производство систем ПВО, чтобы усилить защиту на фоне возможных рисков поставок вооружения от партнеров. 

В то же время, Россия не только продолжает масштабные воздушные атаки, но и рассматривает возможность их дальнейшего наращивания. Несмотря на интенсивную работу украинского ПВО, полностью избежать попаданий в таких условиях невозможно. 

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский подчеркнул, что ключевым фактором является большое количество средств поражения, которые одновременно применяет Россия, что существенно усложняет эффективный перехват всех целей.

Где фиксировались последствия обстрела?

  • Суммы подверглись массированной атаке российских беспилотников – в городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары. Дроны попали, в частности, в жилые кварталы и больницу. В результате обстрела пострадали 15 человек, в том числе дети.

  • В то же утро под обстрел попал и Харьков. Российские войска атаковали центральную часть города ударным дроном, в результате чего было зафиксировано попадание в административное здание. 