Враг ночью атаковал Одесскую область дронами: там пострадал гостинично-ресторанный комплекс

Ночью 8 сентября Россия запускала ударные БПЛА. Под прицелом врага оказалась Одесская область.

Так, к сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково. Там пострадала гражданская инфраструктура.

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Атака дронов на Одесскую область

Ночью 8 сентября Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БПЛА, которые были запущены из акватории Черного моря.

В Силах обороны Юга Украины уточнили, что воздушная тревога длилась более, чем 3 часа.

К сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс,

– говорится в сообщении.

Там также сообщили, что, к счастью, пострадавших нет.

"Украинская противовоздушная оборона продолжает делать все возможное для защиты региона от атак", – добавили там. Отметим, что в Силах обороны Юга отметили важность оперативного реагирования на сигнал воздушной тревоги и на том, что стоит быть внимательными, соблюдая необходимые меры безопасности.