Враг ночью атаковал Ровенскую область: работала ПВО

В ночь на 21 января россияне атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Ударные БПЛА противника пытались поразить Ровенскую область.

По вражеским целям в регионе работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

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Какие последствия атаки в Ровенской области

Ночью ориентировочно в 02:42 на территории Ровенской области объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами. Во время ночной угрозы в регионе работали силы противовоздушной обороны, в ова рассказали о последствиях.

Есть сбитие воздушной цели врага. Спасибо военным за профессиональную работу,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, разрушения инфраструктуры, в том числе гражданской, в регионе пока не фиксируют. В то же время данные о пострадавших или погибших не сообщали, вероятно, их нет. По состоянию на утро на месте уничтожения воздушных целей работают все соответствующие службы.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Пока дополнительной информации об атаке обнародовано не было.