Враг ночью атаковал Ровенскую область: работала ПВО
В ночь на 21 января россияне атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Ударные БПЛА противника пытались поразить Ровенскую область.
По вражеским целям в регионе работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.
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Какие последствия атаки в Ровенской области
Ночью ориентировочно в 02:42 на территории Ровенской области объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами. Во время ночной угрозы в регионе работали силы противовоздушной обороны, в ова рассказали о последствиях.
Есть сбитие воздушной цели врага. Спасибо военным за профессиональную работу,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, разрушения инфраструктуры, в том числе гражданской, в регионе пока не фиксируют. В то же время данные о пострадавших или погибших не сообщали, вероятно, их нет. По состоянию на утро на месте уничтожения воздушных целей работают все соответствующие службы.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Пока дополнительной информации об атаке обнародовано не было.