Враг ночью запустил более 300 "Шахедов" по Украине: сколько вражеских целей удалось сбить

В ночь на 5 июля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БПЛА типа "Шахед".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Россия атаковала "Шахедами"

В ночь на 5 июля россияне атаковали 322 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Враг запускал дроны с направлений:

Брянск,

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Шаталово.

Основное направление удара – Хмельницкая область, город Староконстантинов!

– указали в Воздушных силах.

Воздушное нападение вражеских сил отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на половину десятого утра силы ПВО уничтожили 292 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотники других типов).

Указывается, что 157 вражеских воздушных целей было сбито огневыми средствами поражения, еще 135 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.



Збиті цілі під час нічної атаки / Інфографіка Повітряних сил