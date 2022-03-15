Враг обстреливает Днепропетровщину: какой регион пострадал

Россия продолжает обстреливать украинские города. Вечером 15 марта оккупанты начали обстрел Днепропетровщины, поэтому местным жителям нужно быть осторожными.

Мэр Никополя Александр Саюк напомнил, что если сработает сирена – надо немедленно спрятаться в укрытие.

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По его словам, за последние часы произошел вражеский обстрел между Никополем и Алексеевкой. Сейчас там работают пожарные, тушат возгорание в результате обстрела.

Саюк добавил, что по самому Никополю обстрела не производилось, однако стоит быть осторожными.

Обращение мэра Никополя по поводу ситуации в регионе:

Добавим, что ночью 15 марта оккупанты двумя ракетными ударами атаковали аэропорт в Днепре. Там масштабные разрушения, в частности, разрушена взлетно-посадочная полоса и поврежден терминал. Потребуется много времени на восстановление.

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