Міський голова Нікополя Олександр Саюк нагадав, що якщо спрацює сирена – треба негайно сховатися в укриття.

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За його словами, протягом останніх годин відбувся ворожий обстріл між Нікополем та Олексіївкою. Зараз там працюють пожежники, гасять загоряння внаслідок обстрілу.

Саюк додав, що по самому Нікополю обстрілу не виконувалося, проте варто бути обережними.

Звернення мера Нікополя щодо ситуації в регіоні:



Додамо, що вночі 15 березня окупанти двома ракетними ударами атакували аеропорт у Дніпрі. Там масштабні руйнування, зокрема зруйнована злітно-посадкова смуга та пошкоджено термінал. Потрібно багато часу на відновлення.

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