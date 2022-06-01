Враг обстреливает позиции ВСУ на Востоке и Юге: ситуация по основным направлениям
1 июня 2022 , 18:43Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Героическая оборона Украины продолжается. Враг не прекращает обстрелы и наступательные действия, но наши защитники и защитницы держат оборону и продолжают ликвидацию захватчиков.
Украина 98 дней героически противостоит российским оккупантам. Враг бросает на воплощение своих намерений безумные силы, но терпит неудачи и потери.
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