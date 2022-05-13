Враг обстрелял Гуляйполе из "Градов" и стягивает больше военной техники на Запорожье, – ОВА

Российские оккупанты пытаются проводить штурм на Запорожье. В то же время, они не прекращают обстреливать населенные пункты. В частности, 12 мая враги били по Гуляйполю из "Градов".

В Запорожской ОВА рассказали, что захватчики до сих пор пытаются улучшить свое положение. Они продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам области, а также проводят воздушную разведку с применением беспилотников.

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Оккупанты стягивают технику и терроризируют гражданских

Российские захватчики наращивают свои мощности. Местные жители рассказали, что через Мариновку недалеко от Приморска в сторону Инзовки проехали более 6 тентованных вражеских "Уралов". Информация о переброске военной техники оккупантов в Украину может объяснять перебои с мобильной связью в Бердянске, Приморске и Мелитополе.

В то же время в Михайловке стало больше российских военных. 11 мая они разогнали людей из центра селения и в это время привезли на автобусах в школу своих солдат. В свою очередь, в Энергодаре местные жители жалуются, что их жизнь полностью зависит от действий оккупантов.

В городе почти кончились медикаменты, а гуманитарная помощь доезжает не всегда. Протестовать и устраивать акции в поддержку Украины энергодаре уже боятся: россияне всех запугали во время предыдущих митингов,

– добавили в ОВА.

Кроме того, вооруженные захватчики постоянно ходят по улицам города, пристают к мужчинам, обыскивают их, а некоторых даже вывозят. Значительное количество горожан – работники Запорожской АЭС, вынуждены работать под бешеным давлением.

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Захватчики обстреляли Гуляйполе из "Градов"

Правоохранители начали уголовное производство по факту обстрела оккупантами поселка Камышеваха 11 мая. Россияне нанесли ракетные удары по жилым кварталам. В результате вражеского обстрела погиб 50-летний мужчина, а еще три человека получили ранения. Кроме того, были повреждены более 50 частных домов.

Около 9:00 на следующий день захватчики обстреляли из "Градов" Гуляйполе. Россияне систематически атакуют этот город – они бьют по многоэтажкам и частному сектору, а также наносят повреждения объектам инфраструктуры.

Приблизительно в 10:00 того же дня оккупанты нанесли ракетный удар и по Запорожью. Крылатая ракета приземлилась в заповедной части острова Хортица. Спасателям, к счастью, удалось потушить пожар. Жертв и пострадавших не было.

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СБУ задержала приспешника оккупантов

В Запорожье сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали его исполнителя – 55-летнего днепрянина. Он спланировал сдетонировать взрывчатку на объекте массового скопления людей в центре города. Взрывное устройство злоумышленник изготовил сам и замаскировал его под костыль.

Чтобы "запутать следы", мужчина за 2 дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. Его задержали в "подпольном" доме. Специалисты обезвредили взрывчатку. В настоящее время идет расследование. Следователи отрабатывают версию причастности российских спецслужб к подготовке этого преступления.

Также оккупанты не выполнили своих обязательств перед мелитопольскими учителями-коллаборантами, возобновившими работу детсадов перед майскими праздниками. Вместо полного оклада они получили от захватчиков по 1300 гривен наличными.

В то же время, захватчики заявили своим приспешникам, что им "платит Украина". Поэтому в ОВА призвали жителей области сделать выводы и никогда не сотрудничать с россиянами.

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