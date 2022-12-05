Россияне обстреляли монастырь УПЦ МП в Сумской области

От обстрелов оккупантов пострадала Шалыгинская община. Попадания снарядов были на территории мужского монастыря.

Об этом написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что от российских обстрелов пострадала Глинская пустынь, где размещается ставропигиальный мужской монастырь УПЦ МП.

Кстати Враг может пытаться наступать даже на Черниговщину и Сумщину, – Генштаб

"На пограничные враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня", – написал Живицкий.

Последствия обстрела

Российские снаряды повредили админздание и хозяйственные постройки. Кроме этого, от осколков погибли 2 коровы.

Еще трое животных ранены. Люди уцелели, – отметил Живицкий.



Земля после обстрела / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого

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