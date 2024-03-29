Враг перед атакой проводил мощную аэроразведку: только на Юге было 140 дронов-разведчиков

Оккупанты 29 марта массированно атаковали территорию Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты различных типов. Перед этим российские военные проводили аэроразведку.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что только на Юге Украины было зафиксировано 140 российских дронов-разведчиков, передает 24 Канал.

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Враг проводил мощную разведку

Гуменюк рассказала, что во время ночной атаки враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Шахед". Она добавила, что под ударом оказались снова энергетические объекты и критическая инфраструктура. Она отметила, что российские военные пытались поразить как можно больше таких объектов.

В ОК "Юг" отметили, что перед массированной атакой враг проводил очень мощную аэроразведку. Гуменюк сообщила, что оккупанты применили максимум разведывательных беспилотников.

140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что неосведомленный враг не может наводиться, не может проводить массированные атаки,

– сообщила Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что украинские защитники мощно противодействуют российским дронам на Юге. Гуменюк добавила, что даже сами оккупанты в своих телеграм-каналах жалуются, что не каждый разведывательный дрон может долететь даже до середины Днепра.

Оккупанты массированно атаковали Украину 29 марта: что известно