Враг перед атакой проводил мощную аэроразведку: только на Юге было 140 дронов-разведчиков
Оккупанты 29 марта массированно атаковали территорию Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты различных типов. Перед этим российские военные проводили аэроразведку.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что только на Юге Украины было зафиксировано 140 российских дронов-разведчиков, передает 24 Канал.
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Враг проводил мощную разведку
Гуменюк рассказала, что во время ночной атаки враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Шахед". Она добавила, что под ударом оказались снова энергетические объекты и критическая инфраструктура. Она отметила, что российские военные пытались поразить как можно больше таких объектов.
В ОК "Юг" отметили, что перед массированной атакой враг проводил очень мощную аэроразведку. Гуменюк сообщила, что оккупанты применили максимум разведывательных беспилотников.
140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что неосведомленный враг не может наводиться, не может проводить массированные атаки,
– сообщила Гуменюк.
В то же время она подчеркнула, что украинские защитники мощно противодействуют российским дронам на Юге. Гуменюк добавила, что даже сами оккупанты в своих телеграм-каналах жалуются, что не каждый разведывательный дрон может долететь даже до середины Днепра.
Оккупанты массированно атаковали Украину 29 марта: что известно
- Враг поздно вечером 28 марта начал атаковать Украину. Так, сначала оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Наталья Гуменюк сообщила, что в зоне ответственности ОК "Юг" удалось сбить 7 ударных БПЛА.
- После полуночи мониторинговые телеграм-каналы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555. В 03:52 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты.
- Также известно, что враг бил баллистическими ракетами, которые запускал с временно оккупированного Крыма. Кроме того, во время массированной атаки оккупанты запустили и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Их враг направил в направлении Львовской области.
- К слову, Львовская область во время атаки 29 марта оказалась под массированным ударом. Максим Козицкий сообщал, что Стрыйщину атаковали несколько групп ракет.
- Взрывы во время атаки раздавались и в Ивано-Франковской и Черновицкой области. В частности в Черновицкой области сбили российские ракеты – зафиксировано падение обломков. На места уже выехали все соответствующие службы.