Россияне планируют провокации, – "Желтая лента" обратилась к жителям оккупированных территорий

Российские захватчики в который раз планируют провокации на временно оккупированных территориях Украины. Враг хочет использовать гражданских как живой щит.

Движение общественного сопротивления "Желтая лента" срочно обратилось к жителям временно оккупированных территорий. Людей предупреждают об опасности.

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Оставайтесь дома: враг планирует провокации

11 и 12 июня оставайтесь дома! Россияне планируют провокации!

– отметили в "Желтой ленте".

Участник общественного движения отметил, что оккупанты планируют проводить так называемые праздничные мероприятия ко "дню России".

"Существует большая угроза, что россияне хотят использовать обычных граждан как живой щит, потому что боятся контрнаступления ВСУ. Движение "Желтая лента" призывает массово игнорировать все мероприятия россиян. Пожалуйста, ни в коем случае не участвуйте ни в каких концертах, благотворительных / не благотворительных выставках, потому что это может быть ловушкой для вас. Берегите свои жизни", – призвали в "Желтой ленте".

По данным "Желтой ленты", оккупанты планируют провокации. Цель одна – обвинить Украину.

"Сами не ходите, и передайте эту информацию своим соседям и знакомым. Важно известить всех", – подчеркнули в общественном движении.

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Срочное обращение "Желтой ленты": смотрите видео

"Желтая лента" запустила бессрочную акцию на ВОТ

Недавно партизаны сообщили о начале новой акции под названием "Жги российское". Так, "Желтая лента" призывает сжигать российские триколоры, другую символику, газеты и пропагандистские материалы, распространяемые захватчиками во временно оккупированных населенных пунктах.