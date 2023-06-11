Рух громадського спротиву "Жовта стрічка" терміново звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. Людей попереджають про небезпеку.

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Залишайтеся вдома: ворог планує провокації

11 та 12 червня залишайтесь вдома! Росіяни планують провокації!

– наголосили в "Жовтій стрічки".

Учасник громадського руху зазначив, що окупанти планують проводити так звані святкові заходи до "дня Росії".

"Існує велика загроза, що росіян хочуть використати звичайних громадян як живий щит, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Рух "Жовта стрічка" закликає масово ігнорувати всі заходи росіян. Будь ласка, ні в якому разі не беріть участь у жодних концертах, благодійних / не благодійних виставках, бо це може бути пасткою для вас. Бережіть свої життя", – закликали в "Жовтій стрічці".

Важливо! За даними "Жовтої стрічки", окупанти планують провокації з використанням вибухових пристроїв та обстрілів масових скупчень людей. Мета одна, – звинуватити Україну.

"Самі не ходіть, і передайте цю інформацію своїм сусідам та знайомим. Важливо сповістити всіх", – підкреслили в громадському русі.

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Термінове звернення "Жовтої стрічки": дивіться відео

"Жовта стрічка" запустила безстрокову акцію на ТОТ

Нещодавно партизани повідомили про початок нової акції під назвою "Пали російське". Так, "Жовта стрічка" закликає палити російські триколори, іншу символіку, газети та пропагандистські матеріали, які загарбники поширюють в тимчасово окупованих населених пунктах.