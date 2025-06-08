Просто стирают большие города на Донетчине, – боец ВСУ раскрыл две цели России

Количество атак противника за последнюю неделю возросло. На Востоке российская армия разрушает до основания населенные пункты, превращая их в города-призраки.

Младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, что россияне в частности постоянно терроризируют город Лиман, нацеливая на него КАБы и беспилотники ("Ланцет", "Молния", FPV-дроны).

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Чего в первую очередь добивается российская армия

В Донецкой области российская оккупационная армия осуществляет террор в отношении гражданского населения. Как рассказал Денисюк, были случаи, когда мирные жители погибли в результате попадания FPV-дронов.

Просто стирают большие города на Донетчине. Если говорить о Славянске, Краматорске, то за последние два – три месяца количество спокойных ночей для местного населения можно пересчитать на пальцах двух рук,

– озвучил младший сержант 66 ОМБр.

Каждую ночь россияне сбрасывают авиабомбы на населенные пункты Донецкой области, запускают по ним десятки "Шахедов". Если говорить о тех, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения, то, со слов Денисюка, они практически уничтожены.

Противником простреливаются все дома, от них остаются руины, а также дороги. Враг надеется на то, что поскольку это логистические маршруты ВСУ, то ему удастся попасть в технику со скоплением украинских военных.

У России сейчас, по словам младшего сержанта 66 ОМБр, есть как стратегическая, так и политическая цели. Относительно второй, сейчас враг стремится выйти на админграницу Луганской области, он грезит этим еще с 2022 года.

До сих пор ему это окончательно не удается. А дальше в его мыслях планы выйти на административные границы уже Донецкой области,

– озвучил Денисюк.

Стратегическая цель российских оккупантов остается неизменной – выйти на юг Оскольского водохранилища в пределах населенных пунктов Рубцы и Лозовое, чтобы отрезать 66 ОМБр и смежные подразделения. Это в замыслах россиян создаст дополнительное давление на Боровую, Изюм, Славянск, Краматорск.

Где расположены населенные пункты Рубцы, Лозовое: смотрите на карте