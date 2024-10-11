Враг понес потери от fpv-налета в Теткино: в ГУР показали эффектные кадры
Источник:ГУР МО
В российском Теткино враг понес потери от FPV-налета разведчиков. Известно, что в этом населенном пункте сожжены средства связи и не только.
В ГУР МО рассказали подробности атаки fpv-дронов. Соответствующее сообщение разведчики обнародовали в пятницу, 11 октября.
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Враг понес потери от fpv-налета разведчиков
В селе Теткино атаками fpv дронов сожжены средства связи, уничтожены обнаруженные украинскими разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора России,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе разведывательного ведомства указали, что успешные действия на Курщине осуществила ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МО Украины совместно с бойцами Госпогранслужбы и ТрО ВСУ.
Так, пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно наносить удары по оккупантам.
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