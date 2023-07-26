Враг попал в промышленные объекты: оккупанты атаковали Харьковщину "Шахедами"

Российские оккупанты в ночь на 26 июля атаковали Харьковщину "Шахедами". Российские оккупанты атаковали Первомайскую общину.

По состоянию на 01:18 в Харьковской области продолжается воздушная тревога. Информация об атаке появилась в 01:15.

Обратите внимание В горсовете Одессы рассказали, в каком состоянии Спасо-Преображенский собор после удара России

Дорогие первомайцы! Наша община подверглась атаке шахидов. Есть попадания по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели,

– говорится в сообщении.

Под российский обстрел попало румынское судно

Людей призывают не игнорировать сообщений о воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Кроме того, нельзя снимать фото или видео с места прилетов.

Россия 24 июля атаковала город Рени. Под вражеские обстрелы попал местный порт. Там оккупанты уничтожили три склада с зерном. Впоследствии стало известно, что под вражеский обстрел во время атаки попало судно из Румынии. Информацию подтвердили в МИДе страны. К счастью, пострадавших не было. Судно продолжило движение.