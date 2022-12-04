"Нечего лезть на чужую землю": Гайдай заявил про безумные потери врага за 2 дня

Ситуация на Донбассе все еще остается сложной. Враг продолжает пытаться наступать на отдельных направлениях, даже несмотря на то, что несет колоссальные потери.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, всего за 2 дня потери врага на Донбассе составили более 200 человек.

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Так, в период с 28 по 30 ноября 2022 года до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Нечего лезть на чужую землю. Одно сейчас оккупантам помогает – на улице теперь естественный рефрижератор. Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим,

– подчеркнул Гайдай.

В ВСУ рассказали, какие войска россияне бросают на Донбасс

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Россия отправляла в Украину более профессиональный состав своего войска. Впрочем, сейчас из-за массовых потерь страна-агрессорка отправляет кого угодно. Так, войска спецназовцев из разных систем, хорошо подготовленных, Россия вынуждена заменять зэками.

С начала полномасштабного вторжения украинские воины отправили на концерт Кобзона уже около 90 600 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.

По состоянию на 3 декабря украинские воины уничтожили:

танков – 2 917 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;

РСЗО – 395 единиц;

средств ПВО – 210 единиц;

самолетов – 280 единиц;

вертолетов – 263 (+1) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;

крылатых ракет – 531 единица;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;

специальной техники – 163 единицы.

С оружием у оккупантов тоже не все так хорошо. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия уже использует стратегический запас.