Враг прекратил движение на западном направлении Киева, наша артиллерия наносит ночные удары

Российские войска прекратили движение на западном направлении Киева и начали отступать. В то же время, украинская армия наносит ночные удары по врагу.

Об этом сообщил советник главы президента Алексей Арестович во время ночного брифинга.

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По его словам, российские оккупанты ранее находились в западном направлении Киева. Теперь враг полностью прекратил движение в этом направлении

Некоторые российские подразделения… Наша артиллерия наносит ночные удары,

– сообщил Арестович.

Он добавил, что на Черниговском и Сумском направлениях сейчас тихо.

"На Харьковском направлении попытки дневного входа внутрь Харькова закончилась трагически для врага", - сказал советник главы ОП.

Добавим, что в Киевской области продолжаются бои с российскими оккупантами. В частности, в Ирпене состоялся танковый бой, там продолжался бой пехоты. Подробности – читайте здесь.

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